«Кольский пингвинёнок» выходит на лыжню

7 марта в Коле стартовали XVII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Кольский пингвинёнок» в зачёт 6-й Спартакиады дошкольных образовательных учреждений Кольского района.

Участников соревнований и их многочисленных болельщиков приветствовали глава Кольского района Андрей Малхасян и серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова. Они пожелали маленьким спортсменам успеха на лыжне.

Вместо разминки дети и взрослые с энтузиазмом повторяли движения зажигательного танца пингвинят, который исполнили воспитанники детского сада № 4 г . Кола.

За победу сражались дошколята из детских садов № 4, 47 и 100 Колы, № 5 п. Зверосовхоз, № 10, 12, 18 и 19 п. Мурмаши, № 16 п. Тулома, № 38, 46 п. Молочный. В этом году ребята боролись ещё и за переходящий кубок, который достанется команде детского сада, показавшей лучший результат.

Награждение победителей и призёров соревнований состоится 20 марта в 16.00 в Кольском районном Центре культуры при подведении итогов традиционного 49-й Праздника Севера Кольского района.

А пока юные лыжники и их болельщики наслаждались отличной лыжнёй, солнечной погодой, горячим чаем с булочками, радовались сладким подаркам, сообщает администрация Кольского района.