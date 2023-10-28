Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 октября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9° при прояснениях -10-15°, днём -2-7°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -4-12°, днём -1-6°. Гололедица.