Кольский полуостров должен ассоциироваться с уникальными традициями саамского народа: в Мурманской области развивают этнический туризм
Накануне состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Участниками стали представители региональных комитета по туризму, министерства внутренней политики, министерства природных ресурсов и экологии, администрации Ловозерского района и села Ловозера, акционерного общества «Федорово Рисорсес», члены Саамского собрания «Самь Соббар» и представители саамской общественности.
Кольский полуостров должен ассоциироваться с уникальными традициями саамского народа – такую задачу губернатор Андрей Чибис поставил 5 февраля на встрече с членами Совета и Саамского собрания «Самь Соббар».
В рамках вчерашнего Совета принято решение об активизации взаимодействия представителей коренных народов Севера с туристическим сообществом региона для развития туризма и создания оригинальных и качественных турпродуктов. Так, запланирован совместный круглый стол и ряд деловых мероприятий, которые будут способствовать выстраиванию диалога.
«Мы поддерживаем инициативу по проведению круглого стола и предлагаем совместно выработать стандарты и систему отбора этнографических и этнических программ, которые продаются туристам», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.
В рамках мероприятия саамской общественности презентован проект освоения месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Ловозерском районе Мурманской области. Генеральный директор АО «Федорово Рисорсес» Алексей Гостевских отметил, что компания-оператор на предынвестиционном этапе проведет всестороннюю экономическую, экологическую и социальную оценку проекта в соответствии с лучшими международными стандартами. При этом особое внимание уделят вопросам ответственного природопользования, бережному отношению к уникальной флоре и фауне Кольского Заполярья, сохранению национальных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
«Мы выступаем за сотрудничество и проведение регулярных консультаций по самому широкому кругу вопросов, на всех этапах реализации проекта «Федорова Тундра», – подчеркнул Алексей Гостевских.
Члены Совета отметили социально-ответственную позицию и открытость АО «Федорово Рисорсес» и приняли решение продолжить взаимодействие с компанией, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.