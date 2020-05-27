Кольский район готовится встретить лето субботниками

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл традиционное рабочее совещание с главами городских и сельских поселений, а также с руководителями управляющих компаний и ТСЖ района.

К первому июня территории всех муниципальных образований Кольского района должны быть приведены в порядок. В связи с этим, главам было поручено в обязательном порядке составить график субботников, максимально привлечь к участию сотрудников подведомственных учреждений и предоставить фотоотчёт. К слову об уборке, прозвучали серьёзные замечания по прибрежной территории в посёлке Зверосовхоз. Отдыхавшие на берегу реки Кола туристы в солнечные выходные оставили после себя много мусора.

Говоря о дезинфекции общественных территорий, Александр Лихолат напомнил коммунальщикам о мерах предосторожности, а именно наличии защитных костюмов, респираторов и перчаток. Также как и с субботниками, фотоотчёты о проведённых санобработках должны регулярно поступать в администрацию.

В ходе совещания обсудили вопрос озеленения парков и скверов в муниципалитетах. Глава администрации Кольского района выдвинул предложение привлечь к данным работам ландшафтных дизайнеров. Как и в прошлом году, к сентябрю будет определён лучший зелёный уголок в районе.

В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» запланирован ремонт 18 дворовых территорий в населённых пунктах Кольского района. Общая сумма затрат на эти цели 41 миллион 75 тысяч 233 рубля. На сегодняшний день работы начались в селе Тулома, посёлке Мурмаши и на улице Андрусенко в городе Кола. На остальных объектах идут подготовительные работы, а старт основных работ намечен на 1 июня. Из графика выбивается лишь один объект, который попал в зону подтопления в посёлке Молочный. Кстати, в Коле и в Междуречье на смену старым железным контейнерам установят современные пластиковые.

По программе «Инициативное бюджетирование» этим летом в районе будет отремонтировано порядка 50 подъездов. Областная субсидия на ремонт уже поступила. Средства районного бюджета будут переведены управляющим организациям уже в конце этого месяца. Стоит отметить, что район компенсирует УК все расходы на ремонты, чтобы компании не выставляли счета жителям.

Завершая совещание, Александр Лихолат ещё раз напомнил коллегам о своевременном вывозе крупногабаритного мусора с контейнерных площадок в поселениях. В последнее время губернатор всё чаще обращает внимание на эту проблему. Кольский район не должен оказаться в числе аутсайдеров по данному вопросу.