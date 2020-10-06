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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 12:50

Кольский район готовится встретить зиму во всеоружии

6 октября глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл еженедельное совещание с главами городских и сельских поселений, а также руководителями управляющих компаний. Уже по традиции обсуждение текущей обстановки прошло в формате видео-конференц связи. Основной вопрос повестки дня – предстоящее ухудшение погодных условий и готовность муниципалитетов к заморозкам. По прогнозу уже на следующей неделе ночами столбик термометра будет опускаться ниже -1 градуса, ожидаются снежные заряды.

На совещании прозвучало, что удаленные населенные пункты Кольского района, особенно Териберка и Туманный, должны встретить зиму во всеоружии. За счёт средств муниципального образования для них закупят два фронтальных погрузчика. Ожидается, что в Териберку новая техника поступит уже в течение 1,5-2 недель. На следующей недели будет размещён и тендер по закупке спецтранспорта для Туманного.

На особом контроле районной администрации и продолжающиеся ремонты подъездов в многоквартирных домах. Их делают за счет региональной программы поддержки местных инициатив. До конца этого года в муниципальном образовании обновят порядка 40 подъездов. Примечательно, что общедомовое имущество приводится в порядок не за счет средств жителей, а из областного и районного бюджета.

В программу попали сельские поселения Ура-Губа, Мишуково, Междуречье, Териберка, Тулома, ж/д. Лопарская станция, Мокрая Кица, а также город Кола.

На совещании отмечено, что ремонты общедомового имущества уже практически завершены в Междуречье, Минькино, Туломе и Териберке. В последнем случае подрядчик сейчас устраняет небольшие замечания по работам.

Продолжаются работы в Териберке и по сносу ветхих зданий. Заказчиком выступает «ХЭС Кольского района». Контракт на снос очередной партии аварийных строений, которые портят вид поселка и просто не безопасны для туристов и жителей, также будет заключен на следующей неделе.

Александр Лихолат предупредил, что лично проконтролирует ход работ. «Деревяшки» не просто должны быть снесены, но и вывезены, а земля под ними рекультивирована.

Сдвинулась с «мёртвой точки» и ситуация с разрушенным в весеннее половодье мостом в Кильдинстрое. После того как строение смыло, посёлок оказался разделен на две части. Чтобы попасть в центр: к магазинам и школе, жителям частного сектора и МКД приходится делать несколько километровый крюк по федеральной трассе.

В администрации населенного пункта заверили, что информация об аукционе будет размещена уже в ближайшее время. За счёт средств района здесь планируют установить небольшой железный мост, причем пригодный не только для пешеходов, но и проезда автотранспорта. Установить его должны к началу ноября. Будет приведен в порядок и грунтовый автоподъезд к переправе, сообщает администрация Кольского района.

Комментарии

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Последние комментарии

Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
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