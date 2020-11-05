Кольский район и Апатиты в лидерах регионального рейтинга открытости бюджетных данных муниципалитетов по итогам трёх этапов

Министерство финансов Мурманской области провело III этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований.

В рамках мониторинга оценивают показатели, отражающие открытость данных исполнения местных бюджетов в текущем финансовом году, осуществления финансового контроля, а также в отношении инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных.

Лидерами третьего этапа стали: Кольский район – 1 место и 47 баллов в рейтинге; г. Апатиты с подведомственной территорией – 2 место и 45 баллов; г. Оленегорск с подведомственной территорией и ЗАТО г. Североморск, получившие по 43 балла и занявшие 3-4 места.

По итогам трех этапов лидируют следующие муниципальные образования: Кольский район – 1 место и 125 баллов; г. Апатиты с подведомственной территорией – 2 место и 119 баллов; г. Мурманск – 3 место и 118 баллов.

Как сообщает региональное Министерство финансов, мониторинг проводится для реализации принципа прозрачности бюджетной системы Российской Федерации.Подробные данные размещены на сайте министерства.