Кольский район и ЗАТО г.Североморск – самые чистые муниципалитеты в Мурманской области

На оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков доложил о ходе весенней уборки в регионе.

Уборка городских территорий осуществляется в круглосуточном режиме. Объекты от загрязнения очищает спецтехника – 345 единиц, а для устранения грязи коммунальщики используют инвентарь и спецраствор.

Чтобы талая вода не задерживалась, проведена очистка ливневой канализации – всего 49156 пог. метров.

Алексей Лыженков отметил, что по результатам мониторинга, проведённого министерством, самыми «чистыми» признаны Кольский район, включая все сельские поселения и ЗАТО Североморск.

В Кировске, единственном муниципалитете, где снег ещё не растаял, продолжаются работы по его вывозу.

По Мурманску и ЗАТО Александровск сохраняется ряд замечаний, принятых коммунальными службами муниципалитетов к оперативному устранению.

По данным системы мониторинга уборки территорий из 454 заданий полостью выполнено 358, остальные – с недочетами.

В ходе доклада глава региона Андрей Чибис обратил внимание на наличие жалоб на качество водоснабжения села Тулома.

«Ситуация находится на постоянном контроле министерства и администрации муниципального образования. Проводится проверка действующих сетей», – прокомментировал Алексей Лыженков.