Кольский район открывает третий обсерватор

10 апреля глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на подведомственной территории. Уже по традиции совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нём приняли участие главы муниципальных образований, руководители социальных служб, коммунальщики, а также представители Кольской ЦРБ, полиции и МЧС.

По данным регионального оперативного штаба в Мурманской области только за прошедшие сутки (9 апреля) результат теста на коронавирус был подтверждён ещё у 23 человек. Общее количество заболевших возросло до 67. Из них 5 вылечены и выписаны из больницы, 62 человека остаются на терапии. Больше всего случаев заражения, уже порядка 20, зафиксированы в Кировско-Апатитской агломерации, чуть меньше в Мурманске, в ЗАТО Александровске и Печенгском районе. Выявлен вирус и у некоторых работников компании «НОВАТЭК», которая ведёт строительство в Кольском районе. В ЗАТО Североморск и в Мончегорске также подтверждены единичные случаи инфицирования.

По данным Кольской ЦРБ, на данный момент в муниципалитете находятся на самоизоляции 34 человека. Они недавно вернулись из отпусков и сейчас проходят 14-дневный карантин. В двух работающих обсерваторах, которые расположены в посёлке Верхнетуломский и на базе турбазы «Голубая Бухта», обследуются ещё 42 пациента. Ответы на повторные тесты медики ждут в ближайшие дни, пока наличие вируса у данных пациентов не подтверждено.

При этом глава районной администрации Александр Лихолат добавил, что в пятницу открывается ещё один обсерватор в Мурмашах. Он заработает на базе санатория «Лапландия». Всего в нём смогут разместиться порядка 200 человек. Двухнедельные запасы питания уже созданы. Подчеркивается, что обсерваторы предназначены именно для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания. То есть обсерватор станет принимать только здоровых жителей Заполярья, которые будут здесь контрольно обследоваться под наблюдением медиков.

По словам главного врача «Кольской ЦРБ» Бориса Гришко, на днях заработает новое отделение и на базе самой районной больницы. В нём станут лечить пациентов с острыми внебольничными пневмониями. Доставлять жителей с диагнозом коронавирус в Кольскую ЦРБ не будут.

При этом, во избежание инфицирования других пациентов данного медучреждения, скорая помощь с сегодняшнего дня будет доставлять всех заболевших из района не в ЦРБ, а в дежурные больницы Мурманска.

Изменится и место дислокации травмпункта. Он будет работать в круглосуточном режиме на базе Кольской поликлиники. С понедельника здесь также разместится и детское консультативное отделение, в котором мамочки смогут получать питание для малышей.

Обсудили на совещании и работу временных КПП на подъездах к Ура-Губе и Териберке. Проехать в эти населенные пункты можно только прописанным там жителям и экстренным службам. На данный момент в посёлки завезён необходимый запас продовольствия и топлива, которого хватит на 2-3 недели.

Глава районной администрации также напомнил всем рыбакам, что согласно постановлению губернатора Андрея Чибиса в Заполярье действует запрет на использование маломерных судов. Пограничники не выпускают в море даже местных жителей на небольших лодках.

Ужесточен вчерашним постановлением губернатора и режим, действующий на территории сельского поселения Междуречье. У некоторых работников, занятых на стройке в Белокаменке, подтверждён диагноз коронавирус. На территории площадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК» объявлен карантин. Больные изолированы, все вновь пребывающие работники компании также обязаны проходить 14-дневный карантин. Въезд на территорию предприятия осуществляется только через КПП.

При этом местные жители жалуются на то, что данные меры эффективны не на 100%. Многие сотрудники подрядных организаций «НОВАТЭКа» как ездили в ближайшую Белокаменку за продуктами, так и продолжают ездить. Руководство компании уже приняло решение установить на автодороге Кола - Снежногорск и Полярный ещё один пункт пропуска и досмотра.

Обсудили на совещании и работу дошкольных и образовательных учреждений района. Заместитель главы – начальник Управления образования Ирина Непеина рассказала о том, что на сегодняшний момент в 10 детских садах муниципалитета открыты 14 дежурных групп. Они работают в Коле, Шонгуе, Туломе, Мурмашах, Междуречье, Верхнетуломском, Териберке, Пушном и Молочном. Есть среди них и группы с круглосуточным пребыванием. Всего детские сады посещает 93 ребят. Остальные малыши находятся дома с родителями на самоизоляции.

С 6 апреля в школах Кольского района началось дистанционное обучение. У 93% обучающихся, это более 3 тысяч ребят, дома есть компьютеры, подключен интернет, так что с ними занятия проходят в режиме онлайн. Оставшиеся 7%, это 222 школьника, получают задания по телефону.

Пока большинство педагогов, 363 человека, работают с ребятами из дома. 8 учителей ведут занятия из школ.

На днях начнутся и выплаты компенсаций тем родителям, чьи дети имеют право на бесплатное питание в школе. Таких ребят в районе около 1300. Они будут получать по 122 рубля в день. Выплаты решено производить дважды в месяц, 15 и 30 числа. Суммы будут автоматически возвращаться на банковские караты родителей.

Успешно действует в районе и рабочая группа по оказанию помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Волонтеры и социальные работники уже отработали 55 обращений по доставке пенсионерам необходимых продуктов и лекарств.

Помогает район и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В эти списки попали 44 семьи. Уже сегодня 15 из них получат бесплатные продуктовые наборы.

Глава районной администрации Александр Лихолат также дал поручение разработать меры поддержки для представителей малого бизнеса, работающих в Кольском районе. В частности, рассматривается вариант, что такие предприниматели смогут ближайший квартал не платить земельный и имущественные налоги. Эти отчисления идут в бюджет муниципалитета.

Под пристальным вниманием администрации района сейчас находится ситуация с товарами первой необходимости, а также бесперебойная работа систем жизнеобеспечения населения: подача в дома света, водоснабжения и тепла. Также на особом контроле вывоз ТКО, уборка дворовых территорий и дорожно-уличной сети, сообщает администрация Кольского района.