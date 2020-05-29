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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.20 12:35

Кольский район продолжает борьбу с последствиями паводка и готовится к предстоящему пожароопасному сезону

28 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ней приняли участие главы муниципалитетов, пожарные, МЧС, коммунальщики и все те организации, которые участвуют в непосредственной ликвидации ЧС на территории муниципалитета.

В повестке дня три вопроса. Самый актуальный на сегодняшний день - борьба с последствиями паводка. Только за последнюю неделю в Кольском районе из-за активного таяния снега произошло частичное подтопление четырёх населённых пунктов: Молочного, Белокаменки, Мурмашей и дачного посёлка «Родники», который располагается недалеко от Шонгуя.

Уровень воды в ближайшем к Молочному озере начал подниматься 25 мая. В результате оказались подтоплены несколько дворов, парковок и детская площадка на улице Молодёжная. Талые воды оперативно перенаправили в ближайший ручей, ливнёвки прочистили. Сейчас вода спала.

В Белокаменке аналогичная ситуация. Из-за разлива реки подтопление грозит частному сектору. Вода уже подошла вплотную к одной из дач, которая находится в непосредственной близости от водоёма. Вода залила и насосную станцию возле реки Большая Лавна. Площадь подтопления составила порядка 900 квадратных метров. Подача воды в МКД осуществляется из подземной скважины. Частный сектор берёт воду из колодца.

В «Родниках» тяжёлая техника перенаправила поток талых вод по центральной улице. Обочины дороги укрепили земляными насыпями, чтобы избежать угрозы подтопления дачных построек.

Тяжелее всего приходится жителям Мурмашей. Из берегов вышел Кротов ручей. В результате пришлось даже перекрывать движение через мост, который соединяет улицы Мира и Тягунова. Автолюбителей, проживающих в микрорайоне, перенаправляли в объезд. Накануне вечером ситуация приблизилась к критической. Вода стала подмывать дорогу, асфальт начал проседать и разрушаться.

По поручению главы районной администрации Александра Лихолата к работам была привлечена тяжёлая техника. Обочины дороги экстренно укрепили скальным грунтом. Справиться с ситуацией помогли «Ямалтрансстроевцы». Начальник участка Александр Казаров лично контролировал ход работ. Помог и Павел Еремин, местный подрядчик, который по договору с администрацией посёлка участвует в предотвращении ЧС. Он вовремя подогнал на участок технику.

Держат на контроле специалисты районной администрации и ситуацию на помётохранилищах бывших птицефабрик «Мурманская» и «Снежная». Талые воды здесь ещё не поднялись до критического уровня, тем не менее, МКУ «ХЭС Кольского района» уже заключила договор с подрядчиком, который готов в любую минуту приступить к аварийным работам и не допустить перелива помётохранилищ. Наготове стоят несколько тракторов и грузовиков с щебнем, которым в случае необходимости планируют укрепить дамбы.

По данным начальника Гидрометцентра ФГБУ «Мурманское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Елена Сиеккинен, в Кольском районе пик таяния снега придётся на 30-31 мая. После этого уровень талых вод в водоёмах будет постепенно снижаться. Правда, произойдёт это не за один день. В тени на сопках толщина снега ещё достигает 40 сантиметров.

Важнейшим вопросом совещания стало и обсуждение готовности Кольского района к предстоящему пожароопасному сезону. В докладе начальника гидрометцентра отмечено, что в июне среднесуточные температуры составят 15-16 градусов. В некоторых населённых пунктах Кольского района, например Верхнетуломском, столбик термометра вообще будет подниматься до 30-33 градусов! Так что лесных и тундровых пожаров не избежать, причём в 90% случаев в таких возгораниях виноват сам человек. Только за аналогичный период 2019 года Кольский филиал ГПС выезжал на подобные вызовы более 80 раз.

Вызывают опасения и леса Мурманской области, которые горят каждое лето. О готовности Авиалесохраны на совещании отчитался новый начальник ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» Алексей Лукичев. На данный момент в штате учреждения шестьдесят десантников-пожарных. В преддверии лета они усилены пятнадцатью сезонными сотрудниками. Все они начали готовиться к пожароопасному сезону. С авиапредприятиями региона также уже заключены договора на облёт территорий и доставку пожарных к местам возгораний. В их распоряжении будет одномоторный лёгкий самолёт «Цесна», вертолёты МИ-2 и Ми-8.

Решён вопрос и с тушением возможных возгораний тундры. Если за тушение огня в черте населённых пунктов отвечают пожарные и МЧС, за лесами присматривает Авиалесохрана, то низовые пожары, которые характерны для тундры, долгое время оставались «ничьей зоной ответственности».

Для тушения таких очагов в Кольском районе уже несколько лет подряд формируют бригады добровольцев. Их набирают на лето, как правило, в такие отряды входят бывшие пожарные и сотрудники авиалесохраны. Им обеспечивают питание, доставку к месту пожара, выдают ручные средства тушения. При этом работа волонтёров оплачивается из бюджета района. К примеру, в прошлом году они получали по пять тысяч рублей за смену. Подобные мобильные отряды уже отлично себя зарекомендовали. Их неоднократно привлекали к тушению низовых пожаров в районе Териберки.

Как сообщает администрация Кольского района, в этом году набор волонтёров продолжается. По штатному расписанию необходимо сформировать отряд из 20 человек, пока собеседование прошли лишь пять добровольцев. Подать заявку можно в МКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района». Консультации по телефону 3-33-67.

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