Кольский район стал лидером по количеству договоров дачников с регоператором

Больше всего договоров с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями (СНТ и ДНТ) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области заключено в Кольском районе. Всего на территории региона насчитывается порядка 200 дачных объединений, причем каждое из них подразумевает участие минимум нескольких собственников.

Региональный оператор напоминает, что в соответствии с действующим законодательством юридические лица, предприниматели, а также садоводческие и иные товарищества области обязаны заключить договор на обращение с ТКО с Мурманским филиалом АО «Ситиматик». В противном случае нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Отсутствие договора на вывоз и безопасное захоронение коммунальных отходов создает предпосылки для экологических правонарушений. Недобросовестные дачники оставляют свои отходы возле контейнеров на стоянках для автомобилей вдоль трасс, вывозят их в лес, образуя стихийные свалки. Ежегодно в Мурманской области силами властей и общественных организаций ликвидируются десятки подобных скоплений мусора.

Для правильного обращения с отходами в регионе созданы необходимые условия. В случае заключения договора с регоператором, участники СНТ и ДНТ могут согласовать график вывоза ТКО с учетом пожеланий, но с соблюдением норм СанПиН. При этом начисление платы производится расчетным способом, исходя из нормативов накопления ТКО, количества и объема контейнеров накопления ТКО. В свою очередь товарищества обязаны создать и содержать площадку для накопления ТКО с учётом норм СанПиН и требований законодательства.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».