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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.20 13:05

Кольский район живёт под знаком пандемии

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл онлайн-заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Началось совещание с обсуждения последствий вчерашней метели. В регионе скорость снежных зарядов достигала 28 метров в секунду. В результате оказались поврежденными участки электросетей в Териберке, Верхнетуломском, Шонгуе, Мурмашах и ж/д. станции Лопарская. Мурманский филиал «Россетти Северо-Запад» сумел оперативно устранить неполадки. Электричество в населенных пунктах было восстановлено спустя 20-30 минут.

Озвучены в рамках заседания и новые данные по заболевшим CoViD-19. На сегодняшнее утро в регионе выявлено 2551 пациент с коронавирусом, из них 2145 это работники подрядных организаций, задействованных на стройке в Белокаменке. В Кольском районе вирус подтвержден у 21 человека. Это жители районного центра, Верхнетуломского, Туломы, Мурмашей, Молочного и Зверосовхоза. Еще 21 житель, среди которых 4 ребенка, находятся на домашней самоизоляции. В Верхнетуломском обсерваторе сейчас всего трое пациентов, в Мурмашинском обсерваторе под наблюдением 89 человек.

При этом сейчас в самой Кольской районной больнице на лечении находятся 55 пациентов с различными видами пневмонии, 6 из них идут на поправку и готовятся к выписке.

Как сегодня сообщил главный врач медицинского учреждения Борис Гришко, готовится КЦРБ и к приёму пациентов с CoViD-19. Для этого в больнице создаётся новое отделение на 75 коек, к концу месяца их количество будет увеличено до 118. Региональный Минздрав готов его укомплектовать аппаратами ИВЛ, кислородной станцией и компьютерным томографом. Глава районной администрации Александр Лихолат подчеркнул, что после начала работы этого отделения в учреждении будет ужесточён пропускной режим.

По поручению Президента РФ Владимира Путина в Кольском районе построят и новый модульный быстровозводимый госпиталь для работников, задействованных на стройке в Белокаменке. Место под новое медицинское учреждение сейчас определяется, по предварительным данным его планируют возвести в черте городского поселения Молочный. Уже завтра предполагаемое место стройки осмотрит губернатор региона Андрей Чибис.

В рамках совещания заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина также доложила о мерах поддержки граждан пенсионного возраста, многодетных семей и жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На данный момент волонтёры и социальные работники выполнили 166 заявок от таких жителей района, доставив им на дом продукты и лекарства. Продолжает действовать и акция «тележка добра». Собранные продуктовые наборы передали 36 нуждающимся жителям района.

При этом все волонтёры проходят тестирование на коронавирус, к работе с жителями допускаются только обладатели отрицательных тестов.

Активно включились в работу и волонтеры «Единой России». Только в Кольском районе они уже роздали 427 продуктовых наборов. В ближайшие дни в региональное отделение партии передадут ещё 100 наборов для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет и детей Великой Отечественной войны.

Идёт и бесплатная раздача масок. На район было выделено 19 тысяч средств индивидуальной защиты, 13 тысяч уже розданы жителям. Следующая партия поступит в это воскресенье, так что с понедельника, 18 мая, раздача продолжится. Получить маски можно в 13 пунктах выдачи. Они есть во всех муниципалитетах района.

Продолжают работать в Кольском районе и 14 детских садов. На их базе создано 44 дежурных группы, три из них с круглосуточным пребыванием детей. В Управлении образования напоминают, что перед посещением ДОУ родителям необходимо взять справку о том, что их дети здоровы.

Обсудили на совещании и предстоящие ремонты дорог в Кольском районе. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет приведено в порядок пять объектов в самом районном центре, прежде всего речь идёт о дорогах микрорайона станция Кола. Запланированы работы по укладке асфальта и в других поселениях муниципального образования.

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