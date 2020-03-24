Кольский ЗАГС меняет время и процедуру приёма граждан

В связи режимом повышенной готовности по коронавирусу, объявленным в Мурманской области, личный прием граждан в отделе ЗАГС администрации Кольского района временно ограничен.

Отдел ЗАГС администрации Кольского района рекомендует предварительно записываться на личный приём по телефону (8-815-53) 3-48-59 по следующим вопросам: подача заявлений на государственную регистрацию брака; выдача повторных свидетельств; выдача справок из архива; государственная регистрация расторжения брака; государственная регистрация установления отцовства; государственная регистрация удочерения/усыновления; государственная регистрация перемены имени.

Без предварительной записи согласно режиму работы отдела ЗАГС будет осуществляться приём граждан по вопросам государственной регистрации смерти и государственной регистрации рождения.

Также, рекомендуем лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок, а в случае отказа – огранить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС).

Выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака временно отменяются.

Консультации по порядку и срокам оказания государственных услуг осуществляются по телефонам: (8-815-53) 3-48-59, (8-815-53) 3-61-77.