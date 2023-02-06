«Кольское дерби» – 7:6 в пользу мурманчан

7:6 – с таким счётом вчера «Сборная Мурманска» обыграла хоккейный клуб «Мончегорск» в классическом «Кольском дерби» в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею с мячом среди мужских команд 2023 года.

Матч прошёл в Мончегорске, а на кону стояли путевки в финал Чемпионата. Именно поэтому традиционно принципиальный поединок получился особенно драматичным. Как отметили специалисты, на мончегорском льду сошлись опыт и молодость: мурманская команда – более возрастная, к тому же мурманчане выступали в усеченном составе, без замен; металлурги делали упор на скорость, мастерство и длинную скамейку запасных.

С первых минут игра была обоюдоострой с обилием голевых моментов. К перерыву «Сборная Мурманска» вела в счете 6:4. Как рассказал мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский, во втором тайме, на игре гостей сказалась усталость, поэтому мурманчане строили игру от обороны, аккуратно расходуя силы, и ловили партнеров по поединку на контратаках. Плюс у хозяев поля, которые рвались в бой, было много нарушений и удалений. В какой-то момент они сравняли счет, но, благодаря грамотным контратакующим действиям команды, Яков Красовский забил такой нужный седьмой мяч, который и стал решающим в поединке. В итоге – волевая победа со счетом 7:6.

«Мы заняли первое место в нашей группе со стопроцентным результатом: две победы в двух матчах. Все игроки максимально проявили свои бойцовские качества, спортивный характер, на морально-волевом настрое доигрывали самые сложные моменты и четко выполнили тренерскую установку. И еще очень важно, что и результат, и содержание игры принесли яркие положительные эмоции и нам, и болельщикам», - сказал Яков Красовский.

Напомним, в Чемпионате Мурманской области принимают участие шесть команд. Они разделены на две группы, игры в которых проходят по круговой системе: первая группа - ХК «Мончегорск», «Сборная Мурманска», «СШ-6 – Мурман»; вторая - СШОР г. Мончегорск, «Ветераны Мурманска», «Строитель» г. Мурманска. В первую группу вошли более сильные команды. Они борются за право выступить в финале турнира и разыграть между собой золотые и серебряные медали. После победы в Мончегорске «Сборная Мурманска» гарантировала себе первое место в группе. Ранее со счётом 10:3 она обыграла «СШ-6 – Мурман». Теперь мурманчане ждут результата встречи «СШ-6 – Мурман» и ХК «Мончегорск», в которой определится второй финалист Чемпионата. Финал турнира пройдет 5 марта в Мурманске, а накануне – игра за бронзовые медали.

«Настраиваемся на победу. Атмосфера в команде отличная: все относятся друг к другу по принципу «один за всех и все за одного». И настроение после побед хорошее. Уже думаем о предстоящих играх. Рассчитываем, что вернём звание чемпиона области. Для этого есть желание, возможности, поддержка со стороны партнеров, прежде всего, Мурманского морского торгового порта, который, например, обеспечил нас транспортом для поездки команды в город металлургов. Рассчитываем, что в финале порадуем наших болельщиков!», - сказал Яков Красовский.

Напомним, что костяк «Сборной Мурманска» составляют представители Мурманского морского торгового порта, который является одним из драйверов развития русского хоккея в Мурманске и регионе. Более того, уже сегодня, 6 февраля наши ребята в составе команды «Мурманский морской торговый порт» вновь выйдут на лед. В 19.30, на стадионе «Строитель» начнется Чемпионат г. Мурманска по хоккею с мячом среди мужских команд. Команда «ММТП» скрестит клюшки с «Ветеранами Мурманска». Вход свободный. У нас вновь есть шанс насладиться русским хоккеем!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250880%2Fwall-149919532_2989