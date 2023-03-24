Кольское Заполярье – настоящая сокровищница России: Андрей Чибис и Мгер Григорян обсудили направления и перспективы сотрудничества между Мурманской областью и Арменией

В правительстве Республики Армения состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и вице-премьер-министра Мгера Григоряна. Стороны обсудили направления и перспективы сотрудничества.

«Основная цель визита – укрепление тех связей, которые уже есть. Для нас особо ценно и важно взаимодействие с коллегами, промышленниками. Учитывая мощный экономический потенциал Арктики, у нас также могут появиться новые направления и перспективы в сотрудничестве», – отметил Андрей Чибис.

Мгер Григорян подчеркнул, что визит делегации Мурманской области благоприятно скажется на расширении межрегионального взаимодействия.

«Бизнес-отношения между регионами России и Армении – прочный фундамент для укрепления наших дружественных отношений. Уверен, что мы найдём с вами множество точек соприкосновения, которые можно будет раскрыть», – подчеркнул вице-премьер-министр Армении.

«Кольское Заполярье – настоящая сокровищница России. Доля в общероссийском производстве: 100% апатитового, нефелинового, лопаритового концентратов, 95% никеля. Литиевое Колмозерское месторождение – крупнейшее в стране. «Норникель» и «Росатом» планируют реализовать совместные проекты по освоению данного направления и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. Кроме того, 32% сырья для удобрений из апатитового концентрата добываются у нас. Они эффективны для развития сельского хозяйства. Думаю, что это – тема для совместного развития», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона рассказал о деятельности в регионе рыбопромышленных компаний.

«Активно развивается ловля, за последние пять лет регион увеличил показатель по росту морской аквакультуры в четыре раза. Здесь тоже есть весьма перспективная точка для взаимодействия – совместное производство кормов, а также поставка из Армении для наших предприятий», – подчеркнул губернатор.

Мгер Григорян отметил, что это будет полезно для развития бизнес-проектов.

Андрей Чибис отдельно выделил перспективы для предпринимателей в регионе.

«У нас один из самых привлекательных инвестклиматов по стране. Действуют такие преференциальные режимы, как ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ. Кроме того, в 2020 году мы снизили ряд налогов для среднего и малого бизнеса. Проектный инвестпортфель Мурманской области содержит 280 проектов с объемом инвестиций около 1,2 трлн рублей до 2032 года. Регион – абсолютный лидер по количеству резидентов АЗРФ. Инвесторами уже вложено около 170 млрд рублей и создано 4700 рабочих мест», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона выразил уверенность, что Армения может поставлять необходимые комплектующие, запчасти и оборудование, необходимое для наших производств и предприятий.

Также среди направлений – развитие перекрестного туризма и разработка прямого авиасообщения между Мурманской областью и Арменией.

«У нас серьезная загрузка аэропортов, приступаем к строительству нового терминала в Мурманске. Тема перекрестного туризма – перспектива. У нас появляются новые объекты, развивается индустрия гостеприимства, создаются точки притяжения», – отметил глава региона.

«В Мурманске находится глубоководный незамерзающий порт. Кроме того, регион всей территорией входит в Арктическую зону. Также у нас располагаются два аэропорта, три морских порта – два в Белом море и один в Баренцевом, обеспечено железнодорожное движение. Морской порт Мурманск входит в топ-5 по объёмам перевалки грузов России. Кроме того, у нас базируется атомный ледокольный флот России, что обеспечивает бесперебойную навигацию по Северному морскому пути», – отметил губернатор.

Также глава региона подробно остановился на стратегических проектах, реализуемых в Кольском Заполярье, и экономическом потенциале области.

«У нас функционирует якорный резидент ТОР «Столица Арктики» – компания «НОВАТЭК». Они строят уникальные сооружения по производству сжиженного природного газа. Также наиболее вовлеченные компании в социальное развитие региона – «Норникель», «Апатит», «ЕвроХим», «Росатом», – рассказал Андрей Чибис.

Ещё один значимый проект – Мурманский транспортный узел.

«Наша задача – освоить западный берег Кольского залива, чтобы увеличить объём перевалки грузов. Для этого нужна необходимая инфраструктура энерго-и водоснабжения. Президент России нас поддержал, федеральным правительством дополнительно выделено 37,7 млрд рублей на его строительство», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона отметил, что Мурманск – база и старт для развития Северного морского пути. Андрей Чибис отметил, что главой государства разработан отдельный план по развитию стратегического маршрута. Ранее Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином объявил о готовности России и Китая создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Андрей Чибис отметил, что Мурманская область активно развивает отношения с другими дружественными странами. Так, был подписан ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и регионом.

Фото: https://gov-murman.ru