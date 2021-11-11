Кольское Заполярье представлено на всероссийском литературном фестивале в Уфе

В столице Башкирии прошёл Всероссийский литературный фестиваль «КоРифеи». В число приглашённых экспертов вошел поэт, руководитель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Фестиваль собрал делегатов из Хакасии, Новосибирска, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Он включал обучающие семинары, выступления, встречи, знакомство с культурой Башкирии. Илья Виноградов представил свой документальный фильм «Дружба, отлитая в бронзе» о возрождении в Мурманске празднования Дня славянской письменности и культуры, установке привезённого из Болгарии памятника Кириллу и Мефодию, Славянских ходах, а также о проделанной мурманскими писателями работе.

Большой интерес также вызвал рассказ о проводимом открытом региональном литературном фестивале «Капитан Грэй» и учрежденной правительством Мурманской области и Союзом писателей России Всероссийской Арктической литературной премии им. В.С. Маслова. Проекты поддерживает Министерство культуры Мурманской области.

Всероссийский литературный фестиваль «КоРифеи» прошёл в Уфе уже 9-й раз. Ежегодно фестиваль собирает до нескольких сотен участников, сообщает региональное Министерство культуры.