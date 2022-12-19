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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.22 14:45

Кольское Заполярье стабильно укрепляет свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, поднявшись к 2022 году с 56-й на 16-ю строчку

Корпорации развития Мурманской области подвела итоги деятельности в 2022 году. Среди главных результатов в 2022 году – участие в реализации социально важных проектов, представление перспективных инвестиционных проектов Мурманской области на Российской неделе ГЧП в Москве и работа по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР «Столица Арктики».

В 2022 году число сопровождаемых проектов Корпорацией развития увеличилось на два десятка. Сегодня специалисты ведут более 90 проектов на общую сумму более 437 млрд рублей. Прежде всего, это проекты развития, реализация которых способствует увеличению налоговой базы региона, созданию квалифицированных рабочих мест и позитивно влияющих на качество жизни северян. Это логистические проекты по развитию Северного морского пути и порта Мурманск, проекты горнодобывающей отрасли, аквакультуры, а также туризма, IT, девелопмента и сферы услуг.

«В этом году Корпорация развития заключила порядка 20 соглашений о сотрудничестве с инвесторами, стала соучредителем компании «Атлас-Ловозеро» для реализации проекта в сфере придорожного сервиса в Ловозере. Это уже не первый случай, когда Корпорация выступает соинвестором в проектах, важных для целых населённых пунктов. По принципу проектного финансирования в 2021 году на Терском берегу Кольского полуострова был построен рыбоперерабатывающий завод, а ещё раньше - новая канатная дорога для горнолыжного склона в Кировске», — рассказал и.о. генерального директора Артем Кукса.

Вместе с командой курирующего министерства – развития Арктики и экономики, региональным правительством под руководством губернатора Андрея Чибиса корпорация участвует работе над созданием инфраструктуры для инвестиционных проектов, которые войдут в ТОР «Столица Арктики» на западном берегу Кольского залива. Сейчас в стадии завершения первый этап строительства системы водоснабжения. Приняты основные финансовые решения и для электроснабжения западного берега: Мурманской области по государственной программе выделено 4,2 млрд рублей.

В 2022 году в Мончегорске состоялся День Арктического инвестора, который впервые объединил представителей практически всех арктических регионов, а также инвесторов из других субъектов РФ. На Российской неделе ГЧП в Москве были представлены перспективные инвестиционные проекты Мурманской области потенциальным инвесторам. Среди них - арктический аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и гостиницы. По ряду представленных проектов по результатам роуд-шоу ведутся переговоры с инвесторами. Также Корпорация развития занимается сопровождением инвестиционного портала Мурманской области, который по оценкам экспертов в 2022 году вошёл в десятку лучших в стране.

О реализации инвестиционных проектов Корпорация развития рассказывает в телеграм-канале «ИнвестМурман» и в группе в «ВКонтакте».

18 декабря 2022 года Корпорации развития Мурманской области исполнилось 9 лет. Она была образована правительством региона в качестве отдельной структуры для привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов. С 2019 года по решению губернатора Андрея Чибиса корпорация наделена функциями специализированной организации, уполномоченной осуществлять взаимодействие с инвесторами от лица правительства Мурманской области в режиме «одного окна». Решение стало своевременным, так как впоследствии в силу вступил федеральный закон о включении всей территории Арктики в особую экономическую зону, оказавший сильнейшее влияние на развитии инвестиционного климата Мурманской области. С тех пор Заполярье стабильно укрепляет свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, поднявшись к 2022 году с 56-й на 16-ю строчку, сообщает корпорация развития Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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