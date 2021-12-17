Кольское Заполярье укрепляет культурное сотрудничество с Болгарией

Мурманская область и Болгария укрепляют культурное сотрудничество – в Болгарии прошёл ряд мероприятий, нацеленных на развитие дружбы и сотрудничества с нашим регионом.

В городе Полски Трымбеш, который известен своими культурными проектами, в том числе фестивалем русской песни, состоялась торжественная встреча, на которой мэру города было передано письмо от властей Кольского района о намерении установления побратимских связей. Это был ответ на поздравления и приглашения к сотрудничеству, которые руководство Полски Трымбеш прислали в мае этого года ко Дню славянской письменности и культуры. Обсуждение деталей сотрудничества и подписание соглашения намечено на 2022 год.

Почётную миссию передать мэру Полски Трымбеш Георги Чакырову письмо, а также посвященные Кольскому району сувениры и книги исполнил руководитель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, который в 2018 году был организатором и участником Международного славянского хода – культурно-общественной экспедиции, которая посетила и Полски Трымбеш, положив начало сотрудничеству.

Кроме того, в Софии состоялась торжественная церемония вручения официальных наград от властей Мурманской области общественным деятелям Болгарии, которые помогли мурманским писателям в 1986 году возродить в России День славянской письменности, подарили Мурманску первый в России памятник Кириллу и Мефодию и сегодня продолжают развивать сотрудничество. Награды были присвоены в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в мае 2021 года, когда впервые прошел международный телемост с участием представителей Болгарии, Сербии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) и Белоруссии. Это первые за 35 лет официальные благодарности и признание заслуг Болгарии в возвращении в Россию Дня славянской письменности и культуры и развитию общих проектов. Благодарственные письма Мурманского областного правительства Илья Виноградов также передал ряду активных участников сотрудничества.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в эти же дни в городах Болгарии прошли мероприятия проекта «Русский уголок», в рамках которого школам, где изучают русский язык, были вручены наборы сувениров и книг, состоялись презентации о России и Русском Севере, которому посвящен проект в этом году. Мурманская область впервые приняла участие в проекте, и ряд школ Болгарии высказали желание начать совместные проекты с учебными заведениями Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431608/#&gid=1&pid=1