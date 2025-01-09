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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 14:30

Кольской АЭС-2 – быть! Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение №4153-р от 30 декабря 2024 года об утверждении генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ до 2042 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, документ предполагает прогнозный объём вводов генерации в размере почти 88,48 ГВт. При этом доля АЭС в структуре генерации может вырасти с текущих 18,9% до 24% в 2042 году, ВИЭ - с 0,8 до 3,3%, а доля ТЭС может снизиться с 62,7% до 57,4%.

Разработкой документа занимался «Системный оператор». В части АЭС доработанная им после общественного обсуждения генсхема предполагала ввод Сибирской АЭС в Иркутской области с двумя блоками на 2,51 ГВт, Северской АЭС в Томской области на 2,51 ГВт, Южной АЭС на 2,4 ГВт, Приморской АЭС на 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт). Также речь шла о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт), новом блоке Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт, двух допблоках на ЛАЭС-2 (2,3 ГВт), двух на Кольской АЭС-2 (1,8 ГВт), а также о Южно-уральской АЭС (2,51 ГВт).

Предлагаемое генеральной схемой развитие генерирующих мощностей должно учитываться при разработке программ развития минерально-сырьевой базы и газотранспортной системы России в части потребности в топливе и соответствующих транспортных коридоров.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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