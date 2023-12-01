Кольской ветроэлектростанции исполнился 1 год

1 декабря 2022 года первые МВт дал самый крупный за Полярным кругом ветропарк – Кольская ВЭС. В марте этого года объект вышел на установленные 202 МВт мощности.

Амбициозный проект реализован компанией «ЭЛ5-Энерго» в условиях сурового климата Кольского Заполярья, невзирая на пандемию и другие внешние обстоятельства.

Кольская ВЭС – это 57 ветроэнергетических установок, каждая весом почти в 200 тонн и высотой 150 метров от основания до верхнего края лопасти. Расположены башни на территории 257 гектаров.

Доставка компонентов для ветропарка стала одной из сложнейших логистических задач в истории Мурманской области. Лопасти, многотонные башни и гондолы доставили на грузовых судах, а трансформаторы и электроподстанции перевезли по железной дороге.

Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Лопасти ветроустановок оборудованы системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить их вращение.

Кольская ВЭС – воплощение идеального соседства природы и новых технологий.

Фото: https://gov-murman.ru