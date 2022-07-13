Кольскую АЭС посетили члены Белорусского профессионального союза «Белэнерготопгаз»

Представителям профсоюза было интересно узнать, как взаимодействуют между собой градообразующее предприятие и администрация города-спутника, какой уровень социальной инфраструктуры создан сегодня в Полярных Зорях.

«Находясь на заполярной станции мне удалось прочувствовать богатейший опыт сотрудников, а также их отзывчивость, желание делиться наработанными навыками. Белорусская атомная электростанция – первый объект атомной промышленности в нашей республике, поэтому нам важно иметь тесный контакт с такими крупными электроэнергетическими предприятиями, как Кольская АЭС, – отмечает Марина Пылинская, председатель первичной профсоюзной организации Белорусской АЭС, – для нас открытым остается вопрос о привлечении высококвалифицированных кадров в молодой город атомщиков Островец, за круглым столом мы узнали, что входит в социальный пакет работников Кольской АЭС, а также о том, как администрация Полярных Зорь и руководство заполярной станции создают условия для комфортной жизни населения».

Председатель профсоюза «Белэнерготопгаз» Игорь Жур поблагодарил руководство Кольской АЭС за приглашение: «Мы ценим дружбу и товарищество, которое установилось между нашими профсоюзами, уверен, что в будущем оно будет крепнуть и находить новые области содействия. Что касается посещения Кольской АЭС – очень впечатлил комплекс переработки жидких радиоактивных отходов, нам объяснили принцип его работы, а также показали конечный продукт, к которому можно прикоснуться».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в ходе визита члены делегации посетили машинный зал, блочный щит управления, комплекс переработки жидких радиоактивных отходов, турбинный и реакторный цех. Гостям также удалось увидеть красоту природы Кольского полуострова, горнолыжный комплекс «Салма» Кольской АЭС и другие полярнозоринские достопримечательности.

Открыто предоставлять жителям области, региона, нашей и других стран информацию об атомной энергетике – одно из направлений социальной политики Кольской АЭС. Так, по итогам предыдущего года, около 2500 человек побывали на технических экскурсиях, а также в Информационном центре Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.