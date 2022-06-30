Кольскую АЭС посетили лидеры по культуре безопасности

Впервые заполярная атомная станция встретила представителей Клуба организации-лидеров по культуре безопасности Госкорпорации «Росатом». Уполномоченные Балаковской и Курской АЭС, «Маяк», «Атоммаш», «Петрозаводскмаш», «Центротех», ВНИИНМ, Сибирского химкомбината и Приборостроительного завода приехали для обмена опытом, изучения передовых, перспективных практик по безопасности.

Клуб лидеров по культуре безопасности создан в 2022 году, как канал передачи информации между предприятиями Росатома. Важнейшая часть обмена опытом – партнерские визиты, по итогам которых постепенно дополняется каталог лучших практик.

«Понятие «культура безопасности» неразрывно связано с атомной энергетикой, приятно осознавать, что Кольская АЭС является примером в этой области. В прошлом году мы заняли первое место в конкурсе по культуре безопасности – это самый почётный титул для атомной станции, – делится главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, – мы сформировали соответствующую программу, готовы делиться опытом, открыты к любым вопросам. Желаю, чтобы полученные в ходе работы с нашими специалистами впечатления и навыки помогли вам достигнуть еще более высокого уровня безопасности на своих площадках». Именно на Кольской АЭС реализуется пилотный проект «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности», который тиражируется на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, хорошо налаженной коммуникации в коллективах предприятий способствует привлечение к работе по культуре безопасности молодежи и профсоюзных организаций. Так, проект совета молодёжи Кольской АЭС «Лига безопасности» вошёл в тройку лидеров отраслевого акселератора «Mission Talent-2021» Госкорпорации «Росатом».

ГК «Росатом» с 2017 года развивает культуру безопасного поведения. В 2019 году госкорпорация присоединилась к международному движению за нулевой травматизм Vision Zero, получив доступ к лучшим мировым практикам. Действует институт уполномоченных по культуре безопасности и охране труда — они работают напрямую с сотрудниками, коллективами.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.