Кольскую АЭС посетили лучшие работники Госкорпорации «Росатом»

Участникам и победителям конкурса «Лучшие работники Госкорпорации «Росатом» представилась возможность побывать на Кольской АЭС. Программа поощрения лучших работников госкорпорации появилась в 2017 году, как возможность показать ценность и значимость людей, поощрить их достижения. В конкурсе участвуют представители центрального аппарата Госкорпорации «Росатом», лучших выбирают из 1500 сотрудников, победители получают подарок – поездку на одно из предприятий атомной отрасли.

«Можно самостоятельно номинировать себя на звание лучшего сотрудника Госкорпорации или это могут сделать коллеги, причем неважно, из какого подразделения. Как правило, номинируют тех, кто действительно проявил свой профессионализм, умение выстраивать хорошие отношения с коллегами, старается быть на шаг впереди, – рассказала директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ГК «Росатом» Анна Жигульская. – Каждый год мы проводим опросы сотрудников, чтобы определиться, какое предприятие атомной отрасли посетить. Последние три года наши сотрудники выбирают поездку на Кольский полуостров – Кольскую АЭС и «Атомфлот».

«Мне понравилась программа экскурсии и подробный рассказ от «А до Я» о процессе производства, а также открытость – на все интересующие вопросы есть ответы. Ваша станция привлекает тем, что на ней есть комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, которого нет больше нигде», – отметил Олег Жигульский, менеджер «AXES Management», г. Москва.

«Мне очень интересно было побывать на атомной станции, я восхищена масштабом и не представляю, сколько нужно было рук, умов, чтобы сконструировать такую большую станцию, да еще и в условиях Заполярья», – поделилась организатор тура Мария Дзюба.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.