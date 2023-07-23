Кольскую АЭС посетили международные эксперты в области обращения с РАО

На Кольской АЭС прошёл технический тур в рамках второго дня международного семинара* по теме: «Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт». Кольскую АЭС посетили 29 экспертов по обращению с радиоактивными отходами (РАО) из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Узбекистана, Мексики, Португалии и Турции.

Цель техтура - демонстрация передовых технологий для обращения с РАО и возможности их распространения на других объектах России и за рубеж. На Кольской АЭС участники семинара посетили комплекс переработки жидких радиоактивных отходов** (ЖРО) и познакомились со способами подготовки твёрдых радиоактивных отходов к захоронению.

«Кольская АЭС проводит последовательную экологическую политику в Арктическом регионе России, реализуя целый ряд мер по снижению воздействия на окружающую среду. Наш комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов позволяет очистить отходы от радионуклидов и перевести их в твёрдую фазу, обеспечивающую безопасное хранение», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, с начала эксплуатации комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на Кольской АЭС прошло 16 лет. За это время из категории «радиоактивные отходы» выведено более 3900 тонн солей. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав совсем скоро будет являться исходным материалом для извлечения борной кислоты и её дальнейшего использования.

«Государственной корпорацией «Росатом» накоплен уникальный опыт по обращению с радиоактивными отходами, ликвидации экологического ущерба от ядерного наследия и по многим другим направлениям. «Росатом», используя самые современные технологии показал, что он успешно решает такие сложные задачи. Очень важно, что госкорпорация готова делиться своим опытом с партнёрами и реализовывать проекты по обращению с РАО на международной арене. А самое важное — Росатом уже сейчас формирует технологический суверенитет нашей страны, который нам жизненно необходим», - прокомментировал заместитель председателя Мурманской областной Думы, советник директора Кольской АЭС Евгений Никора.

«Для меня и коллег было интересно ознакомиться с тем, каким образом Кольская АЭС обращается с жидкими радиоактивными отходами. Мы ожидаем дальнейшего диалога по поводу возможности применения этой технологии в Мексике», - поделилась директор «ABC Nuclear products» (Мексиканские Соединённые Штаты) Маргарита Лобато Либрерос.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

** - Международный семинар «Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт» состоялся с 18 по 20 июля в Мурманске. Он организован Госкорпорацией «Росатом» совместно с Общественным советом Госкорпорации «Росатом». Программа семинара включала более десятка докладов и презентаций, посвящённых конкретным примерам работы с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Участники семинара посетили Мурманское отделение филиала СЗТО ФГУП «Радон», техническую территорию Отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» и Кольскую АЭС.

* - комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов был введен на Кольской АЭС в 2006 году, 28 июня 2021 года станция получила лицензию на эксплуатацию комплекса еще на 15 лет. За время работы КП ЖРО специалистам станции удалось очистить и перевести в безопасное состояние более 30000 кубометров жидких радиоактивных отходов, получая по 250 тонн конечного очищенного продукта ежегодно. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав. Он абсолютно безопасен и является хорошим исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. График выработки солевого плава рассчитывается с учётом производительности оборудования, в этом году планируется произвести 300 тонн солевого плава.