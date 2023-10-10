Кольскую АЭС посетили победители студенческого конкурса «Билет в Арктику»

10 авторов лучших идей по развитию Арктики – студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Благовещенска, Екатеринбурга и Краснодара, победившие в конкурсе «Билет в Арктику»*, в рамках экспедиции изучают Кольский полуостров.

Студенты проводят необходимые опыты для своих исследовательских проектов, знакомятся с учёными и специалистами, которые работают в Арктическом регионе. Они уже посетили Кольскую АЭС, Кировский филиал АО «Апатит», АО «Кольская ГМК». В ближайшие дни их ждёт знакомство с ФГУП «Атомфлот» и ПАО «НОВАТЭК».

«Более 1500 старшеклассников и студентов различных вузов посетили Кольскую АЭС в 2023 году. На экскурсиях, проводимых специалистами Информационного центра Кольской АЭС, ребята знакомятся с перспективными профессиями и инновационными проектами атомной отрасли. Экскурсии на производство позволяют подрастающему поколению сориентироваться и выбрать свой дальнейший профессиональный путь», – отметил и. о. заместителя директора Кольской АЭС Максим Ченгаев.

Победителям конкурса «Билет в Арктику» представилась возможность пообщаться с работниками станции и узнать о перспективах развития Кольского полуострова и города Полярные Зори – строительстве Кольской АЭС-2, запуске Арктического центра обработки данных, получении борной кислоты из переработанных жидких радиоактивных отходов и развитии водородной энергетики.

«Конечно, мы с ребятами в восторге от посещения Кольской АЭС. Очень благодарны госкорпорации «Росатом» за возможность побывать на атомной станции и познакомиться с уникальными технологиями производства электроэнергии. Находясь внутри предприятия, видя весь этот масштаб, чувствуешь гордость за страну», – отметила руководитель экспедиционной группы «Билет в Арктику», представитель АНО «Чистая Арктика» Александра Оверченко.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, диалог с молодёжью – один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

* - конкурс реализуют специалисты АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Стратегическими партнерами конкурса выступают Госкорпорация «Росатом», ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «ФосАгро» – компании, активно развивающие арктическое направление. Цель конкурса – популяризация знаний о российских научных достижениях в области освоения и изучения Арктики среди молодёжной аудитории.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.