Кольскую АЭС посетили участники конкурса «АТОМ РЯДОМ»

28 сентября, в День работника атомной промышленности и 75-летнего юбилея атомпрома, Кольская АЭС принимала гостей – призёров конкурса «АТОМ РЯДОМ».

«Конкурс объединил совершенно разных людей со всех уголков страны. Примечательно, что Кольская АЭС принимала делегации из Самары и Астрахани – тех областей, где нет предприятий атомной отрасли, поэтому знакомство с Госкорпорацией «Росатом» началось именно с нашей северной станции» - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Посетить «атомное сердце» Кольской АЭС может не каждый, но благодаря участию в конкурсе, группа из Самары и Астрахани, смогли увидеть не только масштаб предприятия, но и побывать в центральном зале, месте где зарождается энергия. Блочный щит управления оставил яркие впечатления у экскурсантов, поразившимся профессионализмом работников, выполняющих ответственную работу. А длина машинного зала поразила даже ярых спортсменов.

Северная погода встретила делегацию туманом, но это не помешало участникам, помимо посещения атомной электростанции, погулять по уютным улицам города-спутника АЭС Полярных Зорь, побывать на берегу Белого моря и поучаствовать в самом главном событие этого дня – празднике в честь 75-летия атомной промышленности.

А жителей атомграда ждал сюрприз - профессиональный ролик, посвященный мирному атому, в создании которого принимали участие конкурсанты, а также поздравление от представителей регионов.

Конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом», проходил во всех регионах Российской Федерации с 6 июля по 20 августа 2020 года. Цель конкурса – объединение всех интересующихся развитием атомной промышленности.