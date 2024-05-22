Кольскую АЭС с партнёрским визитом посетили представители крупнейших нефтегазохимических компаний России

Участники делегации смогли лично убедиться в высоком уровне приверженности культуре безопасности на предприятиях атомной отрасли.

Представители компаний являются слушателями программы переподготовки «HSE менеджмент» дополнительного профессионального образования Тюменского государственного университета. Опыт заполярной АЭС в области культуры безопасности был выбран для изучения не случайно, ведь именно здесь реализован пилотный проект «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности», тиражируемый на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом».

«Вопросам безопасности должно уделяться приоритетное внимание на каждом промышленном предприятии. Приятно осознавать, что Кольская АЭС является примером в этой области. Мы готовы делиться опытом и открыты для сотрудничества. Надеюсь, что знания, полученные нашими партнёрами в ходе работы со специалистами Кольской АЭС, помогут достичь еще более высокого уровня культуры безопасности на производстве», - поделился заместитель главного инженера по ядерной безопасности и надёжности Александр Головаха.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, помимо знакомства с лучшими практиками охраны труда и организации безопасного производства, которые реализуются на атомной станции, делегация гостей посетила с экскурсией комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, центральные залы реакторного отделения, блочный щит управления и машинный зал Кольской АЭС, а также лабораторию психофизиологического обследования персонала.

«На нас произвело большое впечатление, что о культуре безопасности открыто рассказывают не только руководители, но и сами работники предприятия, что демонстрирует высокий уровень заинтересованности каждого. Практики работы с персоналом, которые применяются на предприятиях Росатома, станут отличным примером для наших слушателей», - прокомментировал директор Передовой инженерной школы ТюмГУ Михаил Писарев.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.