Кольскую АЭС в 2022 году с экскурсиями посетили порядка 2,5 тысячи человек из 30 городов России

В России вырос интерес к Арктическому региону и промышленности – в 2022 году Кольскую АЭС посетили 2470 человек из 30 городов страны, 1533 из них – студенты вузов и школьники старших классов.

«Кольская АЭС придерживается принципа информационной открытости. Посещение АЭС позволяет гостям составить представление о работе атомной станции, понять процессы производства, узнать о профессиях, востребованных в ядерной энергетике, об экологической приверженности предприятия. Число желающих посетить предприятие с экскурсией растет с каждым годом», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. В 2022 году на атомную станцию было организовано 156 экскурсий – в полтора раза больше, чем в 2021 году.

Информационный центр Кольской АЭС открылся в 2006 году, как площадка для предоставления информации жителям и гостям Арктического региона о работе Кольской АЭС, за время работы Информационного центра было проведено около 5 тысяч экскурсий для 80 тысяч гостей.

Проект экскурсии «Там, где рождается энергия», представленный работниками Инфоцентра Кольской АЭС, стал призёром в региональном конкурсе «Идем к родителям на работу», проводимым региональным комитетом по туризму совместно с Туристским информационным центром Мурманской области.

Правительство РФ и региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристической инфраструктуры в регионах. В новых условиях туризм - одно из условий роста внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом. Промышленный туризм может стать одним из драйверов формирования комплексного и востребованного регионального турпродукта. Посещение АЭС - это довольно необычный опыт, позволяющий составить представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах выработки «атомной» электроэнергии, о профессиях, востребованных в ядерной энергетике. Спрос на такие экскурсии с каждым годом растёт, отмечает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.