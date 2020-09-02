Кольскую набережную украсит скульптура кита

Белый кит, будто сошедший с герба Колы, станет символом Кольской набережной. Постамент для его установки уже монтируют. В скором будущем памятник займёт своё место.

Современный герб Колы воссоздан на основе исторического герба древнего уездного города. 2 октября 1781 года он был утверждён и внесён в Полное собрание законов Российской Империи: «Въ первой части щита гербъ Вологодскiй. Во второй части китъ, въ голубомъ поле. В знакъ того, что жители того города въ ловле сихъ рыбъ упражняются», и заново принят решением исполнительного комитета Кольского городского Совета народных депутатов Мурманской области от 07.08.91 года № 69.

Появление кита на гербе уездного города Колы связано с образованием в 1723 году по Указу Петра I компании Кольского китоловства, которая занималась добычей китов в северных морях. Это был опасный, рисковый промысел. Но ворвань – китовый жир – был одним из самых востребованных товаров того времени. Почти до конца XIX века этот жидкий жир, добываемый из сала китов, использовался для освещения: его заливали и в домашние лампы, и в уличные фонари. Добыча китового жира, как ни странно, изменила образ жизни людей. Благодаря добытой в Арктике ворвани люди стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное – больше работать. Позже на смену ворвани пришёл керосин. Если вы заинтересовались китобойным промыслом, прочтите книгу Артура Конан Дойля «Опасная работа». Это дневник самого Артура Конан Дойля, 21-летнего студента-медика, побывавшего в 1880 году в шестимесячном полярном плавании на китобойном судне. Из Арктики будущий великий писатель привёз блокнот с записями и собственноручно сделанные рисунки, которые и составили основу этой книги.

Но вернёмся к киту на историческом гербе города Колы. Здесь он изображён в геральдической манере в виде диковинной кита-рыбы с человеческими чертами головы, что свидетельствует о его значимости, даже значительности. Особую значительность рыбе-киту придавали и наши предки. Вот что записано о нём в «Голубиной книге» - сборнике восточно-славянских народных духовных стихов конца XV — начала XVI века: «Кит-рыба всем рыбам мати. На Китах-рыбах земля основана; когда Кит-рыба поворотится, тогда белый свет наш покончится». Если не воспринимать написанное буквально и не спорить с предками, мол, земля круглая и она вертится, и на китах не покоится, а вспомнить о массовых загадочных самоубийствах китов, то тут есть над чем задуматься. Одно ясно: по сей день кит остаётся фигурой таинственной, всё ещё мало изученной и по-прежнему мифической.

Итак, удивительную гранитную чудо-рыбу установят в Коле на берегу Кольского залива, на новой набережной. Постамент высотой 3,1 метр уже почти закончили. Осталось водрузить на него каменное изваяние размером 1,35 метра , которое пока ещё находится в мастерской скульптора Вячеслава Самохина, который и является автором памятника.

Фото Вячеслава Самохина.