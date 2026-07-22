ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ ТОРМОЗИТ ВЕЧЕРОМ И ЧТО ПРОИСХОДИТ С СЕТЬЮ ПРОВАЙДЕРАКоманда «Аллергодесанта+» осмотрела более 100 пациентов в Умбе
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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 13:30

Команда «Аллергодесанта+» осмотрела более 100 пациентов в Умбе

На минувших выходных посёлок городского типа Умба Терского района принял выездную бригаду врачей-волонтёров регионального проекта «Аллергодесант+». В этот день для жителей отдалённого населённого пункта Мурманской области приём вели сразу восемь врачей узких специальностей.

Квалифицированную медицинскую помощь получили более 100 человек, среди которых были и взрослые, и дети. Для многих из них это самый удобный способ попасть на приём к профильным специалистам — аллергологу-иммунологу, ЛОРу, офтальмологу, онкологу и другим — не покидая округ.

«Особенность нашего проекта заключается в системном подходе. Врачи-волонтёры не просто проводят осмотр и уезжают. Они становятся так называемыми кураторами своих пациентов. Специалисты поддерживают связь с лечащими врачами по месту жительства для контроля состояния после визита», - рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач России, инициатор проекта Татьяна Кусайко. Она отмечает, что каждое направление на операцию или уточненный диагноз в рамках проекта — это спасенное здоровье, а иногда и жизнь: «Хочу поблагодарить наших замечательных врачей-волонтёров. Спасибо за неравнодушие и самоотдачу, спасибо, что вы готовы выезжать в свои выходные дни, чтобы помочь жителям нашего региона!».

По итогам выезда «десанта» 8 человек направлены на оперативное лечение: при необходимости сложных вмешательств или углубленной диагностики врачи направляют северян на центральные базы в Мурманск, или даже в федеральные клиники. Также 4 пациента получили направления на дообследование в областные учреждения, нескольким пациентам установили первичные диагнозы, что позволит начать своевременную терапию, для северян скорректировано текущее лечение.

«В Терский округ приезжаем не первый раз, здесь всегда есть запрос на такие выезды. Местные специалисты тщательно готовят пациентов, таким образом мы помогаем тем, кому действительно необходима помощь. Здоровье северян — наша общая забота», - подчеркивает врач-волонтёр проекта, отоларинголог Яна Артамонова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «Аллергодесант+», реализуемый при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и по инициативе депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко, успешно продолжает работу с 2022 года и охватил уже многие муниципалитеты региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571466/#&gid=1&pid=9

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