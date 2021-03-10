Команда АО «ММТП» победила в турнире по хоккею с мячом на призы СУЭК на льду Байкала

В Республике Бурятия состоялось расширенное совещание представителей компаний, входящих в структуры НТК, СУЭК, ЕвроХим, СГК. Основное внимание участниками встречи было уделено актуальным вопросам развития холдинга, в том числе, деятельности созданной в конце 2020 года «Национальной транспортной компании» (НТК).

Главная тема конференции - результаты деятельности предприятий по итогам 2020 года, а также стратегические цели развития транспортной компании. Напомним, в конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим были переданы в управление операторской компании - НТК. АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, - новый транспортный холдинг, в который входят Мурманский морской торговый порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске. По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает 4-е место среди крупнейших операторов РФ. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 тысяч человек.

Реализация поставленных целей и успешное решение базовых задач невозможна без эффективного взаимодействия всего персонала предприятий. С этой целью для сотрудников компаний был организован тренинг по командообразованию, где они обучались методам тимбилдинга: совместному решению поставленных задач, поиску креативных решений и рациональному распределению сил в команде. Такие тренинги важны ещё и потому, что помогают сформировать не просто сплоченный коллектив, а сделать каждого работника, в первую очередь, командным игроком, повысить мотивацию.

Стратегическую интеллектуальную сессию по уже сложившейся традиции дополнили спортивной программой. На живописных берегах озера Байкал состоялся V турнир по хоккею с мячом. Турнир был посвящен 20-летию СУЭК. В нём приняли участие четыре команды: АО «Мурманский морской торговый порт» (Мурманск), АО «Дальтрансуголь» (г. Ванино), ООО «Тугнуйское ПТУ» (Бурятия), АО «Разрез Харанорский (Забайкальский край). И если в прошлом году мурманские портовики заняли третье место, то в этом они были решительно настроены на победу.

«Участие в таких соревнованиях – это часть традиций Мурманского морского торгового порта, проявление духа коллектива, в котором ценятся приверженность к здоровому образу жизни и стремление добиваться максимальных результатов. Мы гордимся, что в этом году не только приняли участие в организации турнира, но и завоевали главную награду», - сказал капитан мурманской команды, Заместитель Генерального Директора – Директор по управлению портовыми активами АО «НТК» Александр Масько.

Как отметили участники турнира, состоявшиеся игры были зрелищными и проходили в напряженной борьбе. В финале встретились принципиальные спортивные противники - две сильнейшие команды: АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Тугнуйское ПТУ». Мурманчане положили в ворота своих коллег четыре безответных мяча и заняли первое место со счетом 4:0. По итогам турнира в номинации «Самый полезный игрок» был отмечен грузчик укрупнённой комплексной бригады №13 Андрей Медведев, а в номинации «Лучший вратарь» - мурманчанин Михаил Щукин. Третье место в турнире заняла команда АО «Разрез Харанорский (Забайкальский край).

«Турнир по русскому хоккею на льду озера Байкал уже стал яркой традицией, заложенной нами пять лет назад. Она работает на популяризацию здорового образа жизни, привлекает внимание к удивительным красотам нашей Родины и масштабным экологическим программам, реализуемым, в том числе с участием специалистов НТК, СУЭК, ЕвроХим, СГК», - сказал генеральный директор НТК Денис Илатовский.