Команда «Ариес» – победитель чемпионата Мурманской области по футболу

В Кольском Заполярье завершился чемпионат по футболу среди мужских команд, стартовавший 28 мая. Участие в соревнованиях принимали Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Никель и ЗАТО Александровск. За 2 круга чемпионата каждая команда провела одну игру дома и одну – на выезде. Победителем стала мурманская команда «Ариес».

Второе место – у футболистов из «Кандалакши», «бронза» – у «Апатита» из Кировска. Напомним, что кандалакшане сохраняли первенство в региональном чемпионате с 2016 года, уступив победу заполярной столицы лишь в этом году.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ещё одно знаковое для заполярного футбола событие – первенство Мурманской области среди юношей до 16 лет – завершилось победой юных спортсменов из Апатитской школы «Олимп». «Серебро» заработали футболисты мурманской детско-юношеской спортивной школы №10, «бронза» – у школы олимпийского резерва Мончегорска. Впервые соревнования длились месяц, титульным спонсором выступил «Пенальти РФ».

Фото: https://gov-murman.ru