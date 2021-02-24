Команда армейского корпуса Северного флота одержала победу в чемпионате Северного флота по регби на снегу

В Североморске на стадионе ЦСКА состоялся финал чемпионата Северного флота по снежному регби.

Перед началом соревнований заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев напутствовал участников на победу и пожелал им спортивной удачи. На церемонии открытия финала присутствовали также исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики мурманской области Светлана Наумова и спортивный директор комитета по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах России Богдан Дубина.

Отметим, что чемпионат стартовал в начале января 2021 года. В нём приняли участие четыре команды Северного флота из различных родов войск.

Финал стал захватывающим, так как по силам команды были примерно равны. Однако команда из армейского корпуса обыграла соперников с минимальным отрывом

Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам чемпионата лидером стала команда «Армата», представляющая армейский корпус Северного флота, и одержавшая победы в каждом туре.

Второе место в турнирной таблице заняла команда подводных сил Северного флота «Тайфун», которая также обеспечила себе серебряные награды по итогам всего турнира. На третьем месте - сборная команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, на четвертом месте команда «Альбатрос» из Кольской флотилии разнородных сил.