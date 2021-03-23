Команда армейского корпуса стала чемпионом Северного флота по мини-футболу

В спорткомплексе «Старт» в Североморске прошёл чемпионат Северного флота по мини-футболу. Состязания продолжались в течение недели. В них приняли участие 12 команд основных соединений и объединений флота.

В финал чемпионата вышли команды армейского корпуса «Армата» и подводных сил «Тайфун». В упорной борьбе убедительную победу одержали армейские футболисты.

Третье место — у сборной армии ВВС ПВО «Гроза», которая одержала победу в матче с командой «Маяк».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, церемонию награждения команд провёл заместитель начальника штаба Северного флота – начальник управления контр-адмирал Анатолий Томкович. Он вручил командам награды и кубки, а также отметил футбольное мастерство участников чемпионата, пожелав спортсменам удачи на следующих, всеармейских соревнованиях.