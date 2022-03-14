Команда армии ВВС и ПВО Северного флота второй год подряд выступит в Сочинском финале Ночной хоккейной лиги

В главной базе Северного флота - Североморске на Ледовой арене Северной военной хоккейной лиги 13 марта был определён победитель отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в дивизионе Лига Мечты Мурманской области.

За право представить Кольское Заполярье и северный военный хоккей на финале одиннадцатого фестиваля Ночной хоккейной лиги в городе Сочи боролись два лидера дивизиона – хоккейная команда армии ВВС и ПВО флота «Гроза» и ледовая дружина бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал».

В упорной борьбе победила сборная флотских авиаторов со счётом 4:1. Команда «Гроза» второй раз выходит в финал Ночной хоккейной лиги. В прошлом году её хоккеисты одержали победу в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок».

Как сообщает пресс-служба СФ, успешно выступают и юные воспитанники Северной военной хоккейной лиги. Хоккеисты «Северный флот юниор» обыграли оленегорскую команду «Горняк» со счётом 5:2. Встреча проходила Оленегорске на ледовой арене «Горняк» и была посвящена Дню Зимних видов спорта.

В областном хоккейном чемпионате без поражений играет сборная Северного флота. Флотские хоккеисты возглавляют турнирную таблицу. Следом за ними с большим отставанием идёт команда «КолАтом» из города Полярные Зори. Сегодня североморцы сыграют очередной матч со сборной «Мурман КСШОР».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12412857@egNews