Команда армии ВВС и ПВО стала чемпионом Северного флота по гиревому спорту
В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота Североморска состоялся чемпионат по гиревому спорту с участием 15 команд, представляющих основные объединения и соединения флота, и 64 спортсменов в пяти весовых категориях.
Состязания проходили в виде двоеборья. Общий результат складывался по сумме баллов за два упражнения — толчок и рывок. Звание чемпиона в весовой категории до
Как сообщает пресс-служба СФ, в командном зачёте первое место безоговорочно заняла самая сильная и многочисленная сборная объединения ВВС и ПВО «Гроза», на втором месте спортсмены армейского корпуса «Армата» и на третьем месте военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».
По итогам проведения соревнований норматив кандидат в мастера спорта выполнили двое военнослужащих, а спортивные разряды 12 спортсменов.