В Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»Дорогу на Териберку закроют из-за ухудшения погоды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 15:00

Команда авиаторов «Гроза» стала чемпионом Северного флота по волейболу

На Северном флоте прошёл чемпионат по волейболу. В нём приняли участие 12 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Северного флота. Основные игры, церемонии открытия и закрытия соревнований состоялись в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы флота – Североморска.

Состязания проходили в двух группах. Команды были распределены в соответствии с уровнем мастерства игроков. Победителем и обладателем Кубка командующего флотом по волейболу стала команда армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». Второе место заняла сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». На третьей позиции оказались подводники из команды «Тайфун».

Во второй группе сильнейшими волейболистами стали представители команды «Краб». Им уступила вторая команда «Альбатрос», состоящая из военнослужащих соединений Кольской флотилии. «Бронзу» взяли спортсмены управления поисковых и аварийно-спасательных работ – сборная «Спасатель».

Как сообщает пресс-служба СФ, церемонию награждения провёл помощник командующего флотом – начальник физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 99 копеек, доллар теряет почти 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика