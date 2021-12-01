Команда авиаторов «Гроза» стала чемпионом Северного флота по волейболу

На Северном флоте прошёл чемпионат по волейболу. В нём приняли участие 12 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Северного флота. Основные игры, церемонии открытия и закрытия соревнований состоялись в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы флота – Североморска.

Состязания проходили в двух группах. Команды были распределены в соответствии с уровнем мастерства игроков. Победителем и обладателем Кубка командующего флотом по волейболу стала команда армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». Второе место заняла сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». На третьей позиции оказались подводники из команды «Тайфун».

Во второй группе сильнейшими волейболистами стали представители команды «Краб». Им уступила вторая команда «Альбатрос», состоящая из военнослужащих соединений Кольской флотилии. «Бронзу» взяли спортсмены управления поисковых и аварийно-спасательных работ – сборная «Спасатель».

Как сообщает пресс-служба СФ, церемонию награждения провёл помощник командующего флотом – начальник физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв.