Команда «Черепашки ниндзя» победила в городском турнире по спортивно-тактической игре «Лазертаг»

Игра проходила в Мурманске на базе Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания. В мероприятии приняли участие 16 команд из разных учебных заведений Мурманска и Североморска.

Турнир состоял из двух этапов. Первый — «Командный бой». Участники должны были обнаружить и обезвредить отряд соперника. Второй этап назывался «Захват контрольной точки». Основной задачей команд было захватить и удерживать контрольные точки в течение двух минут, не допуская к ним противника.

Как сообщает администрация города Мурманска, в результате упорной борьбы первое место заняла команда «Черепашки ниндзя», представляющая школу №31 имени Л. В. Журина. Второе место — у курсантов военно-патриотического клуба «Рать». «Бронзу» завоевала команда «Башни» мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Победители и призёры награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24768&page=1