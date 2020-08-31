Команда «десятки» побывала в гостях у Якубовича. А чем там удивляли, узнаем 25 сентября

29 августа в телевизионно-техническом центре «Останкино» прошли съёмки передачи «Поле чудес», в котором приняла участие команда 10-го судоремонтного завода, представляющая Мурманскую область, Объединенную судостроительную корпорацию и региональное отделение Союза машиностроителей России.

Специальный выпуск, посвященный Дню машиностроителя, выйдет на экране «Первого канала» 25 сентября.

Отметим, что по условиям, участники не имеют права до выхода передачи в эфир выкладывать фото и видео со съёмок и раскрывать данные победителя игры.

Запасаемся терпением и ждём наших на «Первом»!