Команда детского технопарка «Кванториум-51» стала серебряным призёром чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Соревнования итогового этапа чемпионата проходили в Красноярском техникуме промышленного сервиса. За победу в компетенции «Командная работа на производстве» боролись шесть команд юниоров (школьников от 14 лет и старше) из Красноярского края, Татарстана, Оренбурга, Мурманска и Санкт-Петербурга.

За три дня конкурсантам необходимо было продемонстрировать навыки работы в команде, владения фрезерным и токарным станками – универсальными и с ЧПУ, умение готовить задание и осуществлять лазерную резку по металлу, выполнить сборку мобильного транспортного комплекса, способного осуществлять перемещение и подъём грузов, а также разработать для него пакет конструкторской документации.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам соревнований команда детского технопарка «Кванториум-51» в составе Ивана Долотина, Игоря Жукова и Ивана Шульгина (наставник Ирина Шуньгина) заняла второе место, уступив только команде Татарстана – многократным победителям этой компетенции.

Фото: https://gov-murman.ru