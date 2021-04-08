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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 10:15

Команда девятиклассников из Снежногорска заняла 3 место в онлайн-квизе всероссийского конкурса «Большая перемена»

Девятиклассницы общеобразовательной школы №269 города Снежногорска приняли участие в интеллектуальной онлайн-игре «Квиз, плиз!», организованной в преддверии всероссийского конкурса «Большая перемена». Команда «Звезда чёрная» в составе капитана Валерии Мазуровой, Анастасии Писцовой, Алёны Мещанкиной, Арины Субботиной и Евгении Мусиновой по итогам мероприятия заняла третье место из порядка ста команд.

Взять «бронзу» в интеллектуальном квизе школьницам помогли большой объём знаний в различных областях и их интересы. Участницы команды «Звезда чёрная» увлекаются музыкой, рисованием, театром, спортом, изучением иностранных языков, а также занимаются волонтёрством и участвуют в других различных конкурсах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, масштабный всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал 26 марта. Его главная цель – помочь каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. «Большая перемена» – это не только шанс выиграть призы (один миллион рублей на оплату обучения в вузе, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и возможность определиться с будущей профессией. Присоединиться к сообществу можно на официальном сайте конкурса. В региональной группе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте» еженедельно проходят интеллектуальные активности для всех желающих вне зависимости от возраста.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» впервые состоялся в 2020 году и объединил более миллиона школьников из всех регионов, которые смогли пройти профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получили доступ к образовательным программам и консультациям ведущих экспертов.

 

 

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