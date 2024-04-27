Команда газодымозащитников Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области – лучшая по Северо-Западу

В Петрозаводске прошли соревнованиях на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». В этом году состязание приурочено к 375-летию пожарной охраны России.

В состязаниях приняло участие 15 команд, включая профессиональных огнеборцев из различных регионов: Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Оренбургской, Архангельской и Ленинградской областей.

Участники соревнований – специалисты газодымозащитной службы, прошедшие аттестацию на выполнение работ по тушению пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в среде, непригодной для дыхания. Специалисты газодымозащитной службы отмечают, что полоса препятствий была сложной. Пройти её могут только физически сильные, подготовленные и выносливые сотрудники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в личном зачёте все места распределились между сотрудниками Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области: 1 место: Яшенев Даниил; 2 место: Тишкин Никита; 3 место: Кожемякин Алексей.

В номинации «Тандем»: 1 место: Управление ГОЧС и ПБ Мурманской области; 2 место: ГУ МЧС России по Республике Карелия; 3 место: СПСЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

В командной эстафете: 1 место: Управление ГОЧС и ПБ Мурманской области; 2 место: ГУ МЧС России по Республике Карелия; 3 место: ГКУ Ленинградской области «Ленинградская Областная Противопожарная-Спасательная Служба».

Лучшее звено ГДЗС: 1 место: Управление ГОЧС и ПБ Мурманской области; 2 место: ГУ МЧС России по Республике Карелия; 3 место: ГУ МЧС России по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru