Команда города-героя успешно выступила на соревнованиях по конному спорту

С 21 по 23 апреля в Великом Новгороде прошли региональные соревнования Новгородской области по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие собрало сильнейших спортсменов и стало настоящим праздником силы духа, мастерства и взаимоподдержки.

В состязаниях приняли участие 38 спортсменов в составе 5 команд из Новгородской, Псковской, Мурманской, Ленинградской областей и Санкт‑Петербурга.

Мурманскую область достойно представили обучающиеся спортивно-адаптивной школы №15 — Михаил Шевченко и Лика Унгиадзе. Ребята проявили выдержку, сосредоточенность и слаженное взаимодействие с четвероногими партнерами, что позволило им добиться блестящих результатов: Михаил завоевал две серебряные медали; Лика поднялась на высшую ступень пьедестала, получив золотую медаль.

Соревнования стали отборочным этапом для участия во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Ессентуках. По итогам спартакиады будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирных играх Специальной Олимпиады 2027 года в Чили.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32352&page=1