Команда из Александровска стала победителем областного первенства по волейболу среди юношей до 16 лет

В Мурмашах состоялось первенство Мурманской области по волейболу среди юношей до 16 лет. На площадке спортивного комплекса «Энергетик» за победу боролись шесть команд из Мурманска, Кольского округа, Североморска и Александровска.

Участникам соревнований в рамках общего группового этапа предстояло сыграть по одному матчу друг против друга. По итогам первенства золотые медали завоевала команда юношей из ЗАТО Александровск. Серебряные медали достались коллективу из Североморска, бронзовые – волейболистам Кольского округа.

Ранее в Мурмашах стал известен победитель областного первенства по волейболу среди девушек до 16 лет. Победу одержала команда из Апатитов, второе место – у мурманских волейболисток, третье – у коллектива из Кольского округа.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». По итогам 2024 года Мурманская область вошла в ТОП-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место.

