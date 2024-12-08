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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.24 08:00

Команда из Апатитов стала обладателем Кубка губернатора Мурманской области по компьютерному спорту

В мурманском компьютерном клубе «Colizeum» состоялся финальный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. За победу в соревнованиях боролись команды из Апатитов, Мурманска, Ковдора и Полярного.

Киберспортсменам предстояло проявить себя в онлайн-матчах компьютерной игры «Dota2». В каждом поединке победитель определялся по принципу BO3 – игра до двух побед одной команды. Финальный этап проходил по олимпийской системе (два полуфинала, финал и матч за 3 место).

В решающем матче победила команда средней общеобразовательной школы №15 из Апатитов: в финале они обыграли команду гимназии из Полярного. В матче за третье место выиграли киберспортсмены Мурманского академического лицея, успешно проведя поединок против команды средней общеобразовательной школы №1 из Ковдора.

Как отмечает региональное Министерство спорта, Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме компьютерного спорта юные северяне состязаются в волейболе, баскетболе и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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