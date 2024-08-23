Команда из Мурманска стала активным участником всероссийского социального проекта «Гостеприимный город для всех»

В Сколково в рамках 4-го модуля программы первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодёжной политике Максим Киселев, главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева и директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко вручили благодарственные письма команде из столицы Кольского Заполярья.

Как сообщает администрация города Мурманска, в масштабном проекте приняли участие 128 городов из 58-ми регионов. Цель проекта - повысить уровень доступной среды в городах России, проинформировать граждан о доступности и инклюзии объектов путем заполнения раздела «Доступность» на сервисе «Яндекс Карты», а также привлечь общественное внимание к вопросу формирования инклюзивных маршрутов.

В столице Заполярья вместе с представителями администрации на пешеходные маршруты отправились экскурсоводы и неравнодушные жители. Так, под руководством заведующей отделом по работе с молодёжью информационного интеллект-центра – филиала №9 Центральной городской библиотеки города Мурманска Екатерины Замятиной, группа в составе членов Клуба старшего поколения, представителей «серебряного возраста» прошла маршрут от памятного знака в честь первого мэра города Мурманск Олега Найдёнова до мемориального комплекса, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Участники проекта также посетили смотровые площадки на берегу Семёновского озера. В еще одной прогулке приняли участие Ветераны спорта города Мурманска и воспитанники Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15.

Участники оценили удобство и доступность маршрутов, поделились впечатлениями и фотографиями объектов на сервисе «Яндекс Карты».

Также Мурманск вошёл в список 125 лучших проектов по программе ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов». Напомним, что результатом участия в программе стали уже полюбившиеся северянам проекты — городские ярмарки «Наша рыба» и проект «Родной двор — родной город».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28331&page=1