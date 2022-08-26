Мурманская область. Арктика (16+)26.08.22 15:45
Команда из Мурманска заняла четвёртое место в квиз-игре «Символы России»
22 августа свыше 20 команд от Мурманской области приняли участие в онлайн-викторине «Символы России», приуроченной ко Дню Государственного флага. «Команда МС» из Мурманска заняла четвёртое место из 959 команд со всей России.
Квиз состоял из пяти раундов, в каждом не менее шести вопросов. На ответ давалось от 30 до 60 секунд.
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, игра направлена на воспитание в подрастающем поколении уважения к Государственным символам страны, формирование познавательного интереса к России и её истории, героическому прошлому, культуре и вековым традициям многонационального народа Российской Федерации.
Фото: https://vk.com/wall-207807765_682?z=photo-207807765_457241588%2Falbum-207807765_00%2Frev
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