Команда из Мурманской области стала финалистом общероссийского Акселератора технологических стартапов

Команда Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и Мурманского государственного технического университета стала финалистом общероссийского Акселератора технологических стартапов, организованного правительством Ханты-Мансийского автономного округа совместно с Фондом «Сколково».

7 и 8 октября в Ханты-Мансийске состоялись финальные мероприятия Акселератора: питч-сессия проектов на площадке Технопарка Югры в рамках X Югорского промышленно-инвестиционного форума и нетворкинг с партнерами – представителями крупного бизнеса региона.

В Акселераторе приняли участие 174 проекта в сферах агропромышленного комплекса, экологии, топливно-энергетического комплекса и IT-сферы из 60 городов России. В рамках конкурсных мероприятий с презентацией совместного проекта команды нашего региона выступил Денис Скрыганов, директор Мурманского инновационного бизнес-инкубатора.

Проект представляет собой устройство для непрерывного контроля теплового состояния электрического оборудования, что позволяет снизить риск перегрева и возникновения аварийной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса.

«Акселератор позволяет участникам правильно «упаковать» свой проект, разобрать связи и компетенции внутри команды и выстроить деловую коммуникацию с партнерами. Важным результатом является также то, что за время работы акселератора участников, заключивших партнерские соглашения о внедрении технологий и проектов было больше, чем победителей программы. То есть в первую очередь эта программа помогает команде доработать и вывести на рынок свой инновационный продукт», – отметил Денис Скрыганов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, команда МРИБИ и МГТУ вошла в число 17 финалистов, а сам проект получил высокие оценки экспертов и предложения нескольких компаний о проведении совместных пилотных испытаний.