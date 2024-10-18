Команда из Мурманской области стала победителем на Детском экологическом форуме – 2024

II Всероссийский детский экологический форум прошёл в Челябинске и объединил десятки команд из разных регионов страны. Проект «Карта Северной гидросферы», созданный учениками школы №276 г. Гаджиево и лицея №1 ЗАТО г. Североморск, победил по итогам голосования в номинации «Лучший проект по спасению рек и озёр».

Своим проектом ребята хотели привлечь внимание к экологическим проблемам пресных водоёмов Мурманской области. Построение интерактивной «Карты Северной гидросферы» позволит создать ресурс для просмотра водных объектов с географической привязкой, которым смогут пользоваться северяне и гости региона.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на карте будет размещаться различная информация, включая оценку местными жителями экологического состояния объекта и отметку о его фактическом экологическом статусе. Также ребята запланировали провести исследование территорий в границах водосбора на предмет сохранности природных ландшафтов и их изменения под влиянием антропогенного воздействия. Эти данные также будут отражены на карте.

Подробнее о проекте-победителе можно узнать по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/