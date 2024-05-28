Команда из Мурманской области успешно защитила онлайн-полигон во время Всероссийской студенческой кибербитвы

Она проходила на площадке фестиваля Positive Hack Days 2 в «Лужниках» с 23 по 25 мая. По итогам соревнований северяне заняли четвёртое место.

«Ребята – большие молодцы, им пришлось сыгрываться в достаточно короткие сроки: распределить роли внутри команды, понять, в чем их сильные и слабые стороны. Мурманчане впервые участвуют в таких масштабных соревнованиях. И команда не только вошла в число финалистов, но и заняла четвёртое место. Для первого раза это отличный результат», – уверена заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Финалисты битвы были разделены на «атакующих» и «защитников». Первым предстояло примерить на себя роль хакеров и взломать инфраструктуру виртуального города, а вторым – предотвратить нападение и расследовать произошедшее.

Всего за два дня кибербитвы студенческим командам атакующих удалось реализовать 24 критических события. Команда региона вошла в число «защитников» и успешно расследовала каждое из них. Однако, по словам организаторов, три другие команды обогнали северян по скорости.

«Этот уникальный практический опыт сложно получить где-то ещё. Уверен, что он вдохновил ребят, чтобы они и в дальнейшем совершенствовали свои навыки в сфере кибербезопасности. Тем более, что правительство Мурманской области подписало с «Innostage» соглашение о сотрудничестве в области информационной и кибербезопасности и создании в регионе центра компетенций по кибербезопасности и киберустойчевости, что позволит подготавливать высококвалифицированных специалистов для региона», – сообщил заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, участниками соревнований от Мурманской области стали Георгий Вишневский, Илья Поздеев, Арсений Мусин, Наталия Лисицина и Елизавета Беляева. Для некоторых из них поездка на «Positive Hack Days 2» стала первым опытом практической работы в сфере информационной безопасности.

Подготовка команды к соревнованиям проводилась Центром информационных технологий Мурманской области при поддержке соорганизаторов киберфестиваля «Positive Hack Days 2» группы компаний «Innostage».

Фото: https://gov-murman.ru