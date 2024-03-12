Команда из Мурманской области вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

10 марта в Санкт-Петербурге завершился первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит в Год семьи. По его итогам в финал вышли 29 семей, в том числе семейная команда Ковалевских и Космыниных из Мурманской области. Летом они отправятся в Москву, чтобы побороться в финале за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий.

На площадке собрались 156 уникальных семей из СЗФО, из них 5 заполярных семей: семья Ковалевских и Космыниных из Кировска, семья Лоцмановых из Оленегорска, семья Молодых из поселка Молочный, семья Калмаковых из Полярных Зорь и семья Бубновых из Мончегорска.

Победу по итогам оценочных испытаний одержали 29 семейных команд из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. В число финалистов вошли 11 семейных команд из Санкт-Петербурга, 5 команд из Архангельской области, по 3 команды из Ленинградской и Вологодской областей и по одной семейной команде представят в финале Республику Карелия, Республику Коми, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Ненецкий автономный округ.

В семейной команде из Кировска 11 человек – три поколения одной большой семьи.

«Мы надеялись на победу, но все равно это стало большой неожиданностью. Сплоченность нашей семьи, дружба, семейное взаимопонимание и любовь помогли нам выйти в финал. Мы смотрели на других участников и поняли, что нам есть что добавить в нашу семейную копилку. Ведь любовь – это у нас семейное», — поделились Ковалевские, Космынины.

Оценочный этап прошел 9 марта и включал творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Участникам нужно было продемонстрировать не только свои знания, умения, эрудицию, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. Праздничный день, 8 Марта, был посвящён масштабному нетворкингу. В заключительный день для участников подготовили образовательную и развлекательную программу, на которую пригласили звездных гостей, психологов, педагогов и волонтеров.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. В окружные полуфиналы вышли более 1500 семей из 86 регионов и 2 стран – Казахстана и Хорватии. Вскоре окружные полуфиналы пройдут в остальных федеральных округах.

Финал конкурса состоится летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Фото: https://gov-murman.ru